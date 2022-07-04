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Український захисник — про підготовку Динамо Київ до нового сезону та про війну в Україні.

Динамо Київ перебуває на передсезонній підготовці до нового розіграшу української Прем'єр-ліги, старт якої таки планується на серпень цього року.

Центральний захисник збірної України та "біло-синіх" Денис Попов висловився про тренувальний процес і торкнувся теми війни в Україні, яка стала наслідком вторгнення російських терористів та окупантів.

"Ті футболісти, які зібралися раніше і вже провели певну частину роботи, грали в товариських матчах, то, думаю, вони в більш-менш хороших кондиціях. Збірники та легіонери перебувають із командою лише чотири дні, тож поки набираємо форму. Трішки важкувато, оскільки була невелика пауза, плюс зараз спека впливає на функціональний стан. Але це нормально, передсезонний збір завжди проходить важко, але потім в офіційних матчах буде вже легше".

"Чи важко фокусуватися на тренуваннях через війну? Я й раніше казав, що, звісно, важко. Наприклад, я власну маму не бачив уже чотири-п’ять місяців. Усіх розкидало по світу, і важко не бачитися з рідними. Добре, що вдалося з’їздити до Києва, побачити когось – хоч трохи радості. Але дуже шкода людей, які постраждали. Загалом, дуже складна ситуація, і важко щось казати. Ми стараємося, готуємося, тому що в нас своє поле бою, і нам потрібно тут досягати перемог та прославляти нашу країну".

"І на збірну, і на Динамо, і на інші українські клуби, що виступатимуть у єврокубках, покладається велика відповідальність. Через такі події про нас пам’ятають, адже складається враження, що з часом про ситуацію в нашій країні забувають. Потрібно нагадувати, що ми не причетні до цього, і на нашу землю напали загарбники".

"Що скажу нашим захисникам та захисницям? Немає таких слів, щоб віддячити їм за мужність, за те, що вони роблять. Просто велика подяка, низький уклін. Усі підтримують вас, як можуть. Україна обов’язково переможе!" — сказав Денис Попов в інтерв'ю прес-службі Динамо Київ.