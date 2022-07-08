Украина

Биков є першим і поки що єдиним футболістом, який випробував чемпіонат Ісландії.

Колишній захисник Маріуполя Олексій Биков прокоментував свій досвід виступів у чемпіонаті Ісландії, а також поділився своїми думками про українських футболістів.

Нагадаємо, Биков перебрався до ісландського Акюрейрі у квітні цього року і за три місяці він провів 10 поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.

"Країна, в яку спочатку не хочеться їхати, а потім не хочеться залишати. Це по-своєму прекрасна країна, таких людей я не зустрічав ніде. Для багатьох футбол – це більше хобі. Спочатку трохи незвично. Якщо в тебе є час, то ти можеш приїхати та допомогти команді та провести весело час.

Українські гравці, з якими я був на зв'язку, кажуть, що хочуть повернутись. Але кожен має якісь причини. Це небезпечно, до будь-якої точки країни може прилетіти снаряд. Але всі хочуть повернутись. Як би Європа не була прекрасною, але це не дім.

Багато футболістів залишились без команд. Це важко. Ще погано, що багато українських футболістів не володіють англійською мовою, яка допомагає працевлаштуватися в Європі", — наводить слова Бикова ТК Футбол 1/2/3.

Нині Биков перебуває у статусі вільного агента та шукає собі нову команду на майбутній сезон.