Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "чорно-білих".

Луганська Зоря під керівництвом Патріка ван Леувена продовжує підготовку до старту нового сезону української Прем'єр-ліги та кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Черговим суперником "чорно-білих" на зборах стане польська Легіоновія, проти якої луганчани проведуть зустріч сьогодні, 13 липня.

Матч відбудеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що кількома днями раніше луганська Зоря в товариській зустрічі програла польські Легії (1:2).