До вашої уваги — товариська гра за участі "чорно-білих".
фото ФК Зоря Луганськ
13 липня 2022, 08:20
Луганська Зоря під керівництвом Патріка ван Леувена продовжує підготовку до старту нового сезону української Прем'єр-ліги та кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Черговим суперником "чорно-білих" на зборах стане польська Легіоновія, проти якої луганчани проведуть зустріч сьогодні, 13 липня.
Матч відбудеться о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, що кількома днями раніше луганська Зоря в товариській зустрічі програла польські Легії (1:2).