Украина

Український клуб провів черговий спаринг напередодні нового сезону.

СК Дніпро-1 продовжує підготовку до чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги та дебюту у єврокубках.

Черговим суперником бронзового призеру минулого чемпіонату став грецький Аріс. Підопічні Олександра Кучера не змогли перемогти свого опонента, пропустивши чотири голи ще у першому таймі.

Втім, у другій половині зустрічі дніпряни зібрались та зусиллями Пихальонка та Довбика відіграли два м'ячі. На більше команді забракло ігрового часу.

Аріс — Дніпро-1 4:2

Голи: Гоміс, 14, 20, Маямбела, 21, Мусунда, 34 — Пихальонок, 55, Довбик, 87 (пен.)

Дніпро-1: Юрчук (Кінарейкін, 32), Адамюк, Логінов (кап), Чоботенко, Картушов, Матюшенко, Лебедєв, Когут, Соловйов, Назаренко, Громов.

2 тайм: Кінарейкін (Рибак, 63), Бусанелло, Порох, Сваток, Лучкевич, Кононов (Картушов, 71), Сарапій, Рубчинський (Когут, 71), Піхальонок, Горбунов, Довбик.