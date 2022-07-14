Украина

Полтавці забили сім "сухих" м'ячів у ворота суперника.

Полтавська Ворскла в черговому товариському матчі не залишила шансів Легіоновії.

Підопічні Віктора Скрипника відправили у ворота суперників сім "сухих" м'ячів. По два рази вражали ціль Степанюк та Венсан Тілль, також забили Олійник та Козиренко. Підсумок першого тайму — 6:0 на користь полтавців.

У другому таймі Ворскла відзначилась ще раз — м'яч на рахунку Кравчука.

Легіоновія — Ворскла 0:7

Голи: Степанюк, 1, 14, Олійник, 11, Козиренко, 13, Тілль, 29, 45, Кравчук, 86

Ворскла: Різник, Пердута, Яворський, Зайков, Бацула, Пуцлін, В. Тілль, Козиренко, Олійник, Кравчук, Степанюк.

На заміну виходили: Кулаковський, Черниш, Філіпе, Марлісон.