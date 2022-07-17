До вашої уваги — товариська гра за участі "чорно-білих".
фото twitter.com/FCZoryaOfficial
17 липня 2022, 07:20
Луганська Зоря під керівництвом Патріка ван Леувена продовжує підготовку до старту нового сезону української Прем'єр-ліги та кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Черговим суперником "чорно-білих" на зборах стане польська Корона, проти якої луганчани проведуть зустріч сьогодні, 17 липня.
Матч відбудеться о 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, що кількома днями раніше луганська Зоря в товариській зустрічі впевнено переграла польську Легіоновію (4:1).