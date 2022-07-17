Украина

Луганчани провели ще один поєдинок у Польщі.

У рамках товариського матчу луганська Зоря у місті Кельце зіграла проти місцевої Корони.

Відкрили рахунок підопічні ван Леувена на 20 хвилині. Після пасу від потенційного новачка Вантуха, Крістіан продемонстрував індивідуальну майстерність та переграв воротаря.

Але наприкінці першого тайму Корона все ж зрівняла рахунок. Форвард поляків Данек скористався помилкою в обороні луганчан та обіграв Мацапуру.

У другому таймі, на 51 хвилині, Зоря знову повела у рахунку. Після навісу з лівого флангу Нагнойний зіграв на випередження та вколотив м'яч у сітку.

76 хвилина, і Зоря забиває третій м'яч. Хлань пробив несильно, воротар відбив перед собою, і Матеус завершив цю атаку результативно.

А на 85 луганчани спромоглися на четвертий м'яч. Їм відзначився Максим Хлань, протягнувши м'яч у штрафну та сильно пробивши у ближній кут.

Окремо відзначимо, що український хавбек Корони Кирило Петров не зіграв у цій зустрічі.

Корона — Зоря 1:4

Голи: Данек, 40 — Крістіан, 20, Нагнойний, 51, Матеус, 76, Хлань, 85

Корона: Запитовські — Зебіч, Северис, Гарсія, Такач — Олівейра, Шпаковскі, Зарадня, Горскі, Фрачак — Данек.

Зоря: Мацапура (Жилкін, 57) — Данченко (Снурніцин, 62), Імереков (Алібеков, 62), Батагов, Вантух (Байрук, 45) — Назарина (Алефіренко, 62), Чурко (Бражко, 45), Крістіан (Михайленко, 74), Булеца (Сміян, 45, Тлумак, 74), Мишньов (Хлань, 62), Нагнойний (Матеус, 62).