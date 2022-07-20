Зоря оголосила про підписання Чурка

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника В'ячеслава Чурка.

Деталі контракту з 29-річним футболістом не уточнюються. Але портал Tranfermarkt пише про угоду до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Чурко — вихованець донецького Шахтаря. В Україні він також виступав за Маріуполь, Металіст та Колос. Також він грав за італійський Фрозіноне, угорську Академію Пушкаша, а останнім часом захищав кольори Мезекевешда.