Зоря оголосила про підписання Чурка

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника В'ячеслава Чурка.
Деталі контракту з 29-річним футболістом не уточнюються. Але портал Tranfermarkt пише про угоду до літа 2023 року.
Нагадаємо, що Чурко — вихованець донецького Шахтаря. В Україні він також виступав за Маріуполь, Металіст та Колос. Також він грав за італійський Фрозіноне, угорську Академію Пушкаша, а останнім часом захищав кольори Мезекевешда.
Чурко став вже шостим літнім новачком команди Патріка ван Леувена. Раніше клуб підсилився Арсенієм Батаковим, Дмитром Мишньовим, Романом Вантухом, Миколою Михайленком та Володимиром Бражко.