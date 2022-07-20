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  • Україна

    20 липня 2022, 18:22

    Зоря оголосила про підписання Чурка

    Футболіст приєднався до команди з Луганська.

    В'ячеслав Чурко, Instagram
    В'ячеслав Чурко, Instagram 20 липня 2022, 18:22

    Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника В'ячеслава Чурка.

    Деталі контракту з 29-річним футболістом не уточнюються. Але портал Tranfermarkt пише про угоду до літа 2023 року.

    Нагадаємо, що Чурко — вихованець донецького Шахтаря. В Україні він також виступав за Маріуполь, Металіст та Колос. Також він грав за італійський Фрозіноне, угорську Академію Пушкаша, а останнім часом захищав кольори Мезекевешда.

    Чурко став вже шостим літнім новачком команди Патріка ван Леувена. Раніше клуб підсилився Арсенієм Батаковим, Дмитром Мишньовим, Романом Вантухом, Миколою Михайленком та Володимиром Бражко.

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