Єврокубковий сезон для українських команд продовжить полтавська Ворскла, яка зустрінеться зі шведським АІКом у рамках кваліфікації до групового етапу нового розіграшу Ліги конференцій.

ЧЕТВЕР, 20 ЛИПНЯ, 20:00. ТЕЛЕ2 АРЕНА, СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — УРС ШНІДЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE-КАНАЛІ ВОРСКЛИ та ESPRESO.TV

Повномасштабне військове вторгнення РФ на територію України наприкінці лютого цього року завдало сильного удару по нашому футболу, що, звісно, взагалі ​​ніщо порівняно з тисячами загублених доль та життів українців від рук російських терористів. Але так вийшло, що здаватися ми не звикли, тому навіть таку другорядну нині сферу, як футбол, в Україні намагаються зберегти в настільки прийнятному стані, наскільки це можливо в нинішніх реаліях. Про якісь тактичні розбори, аналізи та завищені очікування щодо виступів клубів УПЛ на європейській арені зараз важко говорити, адже сьогодні полтавська Ворскла проведе свій перший матч на офіційному рівні за останні сім місяців.

З того моменту, як клуби УПЛ пішли на зимову паузу, але так з неї і не повернулися, помітних змін зазнала і Ворскла. По-перше, у команді змінився головний тренер: замість Юрія Максимова, у якого завершився контракт, полтавців тепер очолює Віктор Скрипник, який залишив луганську Зорю. Серед тих, хто пішов із Ворскли, виділяються центральний захисник Йоонас Тамм та форвард Рангел, але з іншої сторони полтавці зберегли аж шість легіонерів, що дуже значуща цифра у наші дні. Щоправда, проти АІКу не зможе зіграти лідер півзахисту "зелено-білих" Олів'є Тілль через серйозну травму, що точно є помітною втратою для української команди. Але водночас є великі надії на його брата Венсана, який виділився з позитивного боку під час підготовчого збору Ворскли у Польщі.

Напевно, навряд чи хтось здивується, що шведський АІК зараз вважається досить помітним фаворитом напередодні протистояння з полтавською Ворсклою, за підсумками якого визначиться суперник переможця пари Валмієра (Латвія) – Шкендія (Північна Македонія). По-перше, шведи банально позбавлені у цьому випадку статусу гостьової команди, адже обидві зустрічі із "зелено-білими" пройдуть у Швеції. І якщо на якусь підтримку наших співвітчизників, які в великій кількості перебувають за кордоном, ми розраховувати можемо, то наступний фактор є величезною перевагою для АІКу.

Справа в тому, що прямо зараз у розпалі розіграш чемпіонату Швеції, в якому, до речі, АІК зараз йде третім з відставанням всього в три очки від лідера таблиці. Тільки цього місяця команда шведського фахівця польського походження Бартоша Гжеляка провела три матчі, тому нестачі в ігровому часі точно не має. Інше питання у тому, що результати останніх поєдинків АІКу важко назвати задовільними як для претендента на чемпіонський титул. У чотирьох останніх матчах після старту другої половини сезону у Швеції суперник Ворскли здобув лише одну мінімальну перемогу, примудрившись втратити очки навіть з клубом із зони вильоту.

Погана форма Йона Гвідетті та компанії буде лише на руку полтавцям, а шанси Ворскли на успіх уже не виглядають наскільки невеликими, як кажуть букмекери. Повторимося, що головна проблема для Ворскли – величезний застій в ігровій практиці на більш високому рівні, але ми сподіваємось, що досвід Скрипника та мотивованість гравців полтавського клубу відіграють ключову роль поряд із результатами підготовки команди під час збору у Польщі. Тим більше, що в звичайних умовах і за нормального життя АІК та Ворскла вважалися б командами приблизно одного рівня, але зараз реальні можливості та рівень готовності полтавців знає лише їхній тренерський штаб.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Бартоша Гжеляка. Так, на перемогу АІКу пропонується коефіцієнт 1,57, тоді як потенційний успіх Ворскли оцінюється показником 5,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

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