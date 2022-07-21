Україна

Хавбек висловився про стан справ в українському футболі.

Новачок луганської Зорі В'ячеслав Чурко прокоментував свій перехід до стану "чорно-білих", відзначивши важливість цього трансферу для кар'єри.

Окрім того, футболіст розповів про тренувальний процес Патріка Ван Леувена.

"Зоря — сильний, амбітний клуб. Для мене цей трансфер — крок вперед. Команда кожен рік грає у єврокубках, а моя справа — допомагати прогресувати та зростати самому.

Дійсно, ми мали індивідуальні розмови із Ван Леувеном. Я знайомий із цим спеціалістом ще з часів Шахтаря — в нього дуже цікаві та різноманітні тренування. Цей фахівець навантажує нас роботою із м'ячем.

Мені комфортніше грати на фланзі, але якщо тренер скаже вийти у середині поля — це не проблема. Де для команди буде краще — там я і буду грати, це взагалі не проблема. Зараз тільки Динамо не втратило гравців. Той же Шахтар дуже багато втратив виконавців.

П'ять місяців "простою" — це не так багато. Думаю, у нас все получиться та команда зможе набрати форму", — вважає Чурко.

Нагадаємо, що Чурко підписав однорічний контракт із луганським клубом.