Україна

Румуський фахівець торкнувся фактору вболівальників на трибунах, хоча в умовах війни в Україні фанати й так не зможуть відвідувати стадіони.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу розповів своє бачення того, чому новий сезон української Прем'єр-ліги має пройти в Україні, а не за кордоном, незважаючи на російське повномасштабне вторгнення.

"Чемпіонати потрібно проводити там, де цей чемпіонат базується, а не в еміграції. Саме тому чемпіонат потрібно грати в Україні, і це найголовніше.

Не можна грати чемпіонат за кордоном, тому що кожен футбольний клуб має своїх уболівальників, які не зможуть туди приїхати", — цитує слова Луческу Sport Total.

Зазначимо, що старт нового сезону УПЛ запланований на 23 серпня, але через війну з РФ на території нашої країни поєдинки будут проводитися без глядачів.