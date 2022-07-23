Україна

Румунський спеціаліст відзначає невеликий ювілей.

Рівно два роки тому, 23 липня 2020 року, головним тренером Динамо було призначено Мірчу Луческу, повідомив офіційний сайт киян.

За два календарні роки Динамо провело 70 офіційних матчів під керівництвом Луческу:

44 матчі у чемпіонаті України (34 перемоги, 8 нічиїх, 2 поразки)

4 матчі у Кубку України (2 перемоги в основний час, 1 в екстратаймі, 1 у серії пенальті)

2 матчі у Суперкубку України (1 перемога, 1 поразка)

16 матчів у Лізі чемпіонів включаючи кваліфікацію (4 перемоги, 3 нічиї, 9 поразок)

4 матчі в Лізі Європи (1 перемога, 1 нічия, 2 поразки).



Усього на рахунку Мірчі Луческу 70 матчів на чолі Динамо, у 44 з яких "біло-сині" перемагали (з урахуванням кубкових перемог в екстра-таймі та по пенальті), 12 завершили внічию та у 14 поступилися.

Зараз команда Луческу, незважаючи на всі складнощі, продовжує ставити перед собою високі завдання та прагне втретє поспіль пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.