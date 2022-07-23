В частности, головний тренер провів дуже сильний мотиваційний спітч.
Мірча Луческу, ФК Динамо
23 липня 2022, 22:59
Дуже зворушливий момент стався перед тренуванням Динамо. Капітан команди Сергій Сидорчук від лиця колективу привітав тренерський штаб та команду із маленькою датою – два роки спільної роботи!
Склад щиро подякував Луческу та його асистентам, а головний тренер провів дуже сильний мотиваційний спітч.
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Нагадаємо, матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Фенербахче — Динамо відбудеться в середу, 27 липня.