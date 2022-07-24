Український лівий захисник з'явиться на полі з перших хвилин.
Віталій Миколенко, getty images
24 липня 2022, 16:38
У рамках підготовки до старту нового сезону англійської Прем'єр-ліги Евертон проведе товариський матч із Блекпулом.
Тренерський штаб Френка Лемпарда визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце лівому захиснику Віталію Миколенко.
23-річний українець вийде проти Блекпула з перших хвилин поєдинку.
Нагадаємо, матч Блекпул — Евертон відбудеться сьогодні, 24 липня, о 17:00 за київським часом.