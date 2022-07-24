ПФК Львів продовжує підготовку до чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги, проводячи низку товариських матчів.

Так, "містяни" зіграли внічию із аматорським клубом Юність, що грає у чемпіонаті Львівської області. За 90 хвилин гри команди не зуміли відкрити рахунок.

ПФК Львів — Юність 0:0