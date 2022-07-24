Україна 24 липня 2022, 22:44 ПФК Львів розписав нічию із аматорським клубом "Золоті леви" не змогли забити у ворота Юності. фото пфк львів 24 липня 2022, 22:44 ПФК Львів продовжує підготовку до чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги, проводячи низку товариських матчів. Так, "містяни" зіграли внічию із аматорським клубом Юність, що грає у чемпіонаті Львівської області. За 90 хвилин гри команди не зуміли відкрити рахунок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FCLVIV (@lviv.fc) ПФК Львів — Юність 0:0 Команди Львів Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте