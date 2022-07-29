Україна

Клуб підсилив лінію атаки досвідченим форвардом.

Луганська Зоря внесла до заявки на наступний сезон форварда Дениса Безбородька. Про це повідомляє сайт УПЛ.

Клуб поки що офіційно про його перехід не оголосив, але на сайті УПЛ зазначається, що він буде грати під 22 номером.

Нагадаємо, що Денис Безбородько вже має досвід виступів за луганчан. З 2016 по 2017 рік він заграв 13 поєдинків, у яких забив один гол.

Також український форвард має досвід виступів за Десну, Олександрію, Маріуполь, Шахтар, а його останнім клубом був угорський Дьормот.