Україна

Полтавська команда посилилась двома футболістами.

Ворскла оголосила про перехід двох футболістів – захисників Андрія Кравчука та Габріеля да Росі Назаріо.

Останнім клубом 23-річного Кравчука був московський Торпедо, який покинув після початку повномасштабної війни. Він підписав контракт на два роки.

20-річний Габріель виступав за Фігейренсе із Бразилії. Він підписав контракт на три роки.

Зазначимо, що Кравчук відіграв 32 матчі за Торпедо, а Габріель – встиг відіграти один матч за бразильський клуб у чемпіонаті штату.