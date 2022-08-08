Україна

Український футболіст поділився своїми думками стосовно нового сезону.

Гравець Шахтаря у інтерв'ю Megogo розповів про свої очікування від цьогорічної Ліги чемпіонів.

"Так, я розумію, що час йде. Часу в футболіста обмаль. Зараз у меня з'явився шанс проявити себе у Лізі чемпіонів, після чого, можливо, буде шанс грати, а також далі прогресувати і насолоджуватись футболом у Європі.

Я, як і всі хлопці, які були в Маріуполі, не просто так отримали цей шанс. Ліга чемпіонів — це великий турнір, там буде важко, але потрібно прагнути до цього".

Минулого сезону Сікан грав у оренді за Ганзу Росток. У 11 зустрічах другої Бундесліги він забив один м'яч та віддав 2 асисти.