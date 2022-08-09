Україна

23-річний футболіст продовжить кар'єру у луганській команді.

Зоря продовжує посилювати склад своєї команди. Прес-служба клубу оголосила про підписання Назарія Русина.

23-річний нападник підписав угоду до 30 червня 2025 року.

Назвати Русина новачком складно, бо він уже виступав за Зорю – у сезоні-2019/20. Загалом він відіграв 17 матчів за луганську команду, в яких забив сім голів і віддав чотири результативні передачі.

Після Зорі, Русин грав за Динамо, Легію та Дніпро-1.

Останнім клубом Русина був Чорноморець, куди він перейшов у січні 2022 року, але офіційних матчів у складі "моряків" не проводив.