Україна

Воротар може стати новачком луганського клубу.

Луганська Зоря зараз потребує підсилення воротарської позиції, адже у клубі три голкіпери, два з котрих грають за команду U-19.

На перегляд до луганського клубу приїхав досвідчений страж воріт, який добре відомий українським вболівальникам — Роман Підківка.

Саме він вийде із перших у матчі проти Рашина у товариському матчі.

Також відзначимо, що форвард Олександр Гладкий, якого Зоря не заявила на сезон, також зіграє з перших хвилин.

27-річний Підківка до літа 2021 року виступав за Чорноморець. Також він відомий по матчам за Карпати, Арсенал Київ та молодіжну збірну України.

Матч Рашин — Зоря розпочнеться о 18:00 за київським часом. Онлайн відеотрансляція товариського матчу доступна на Football.ua.