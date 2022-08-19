Україна

Тренер киян — про війну в Україні.

Наставник Динамо Київ Мірча Луческу розповів, як домовлявся про те, щоби футболістів випустили під час війни для підготовки до важливих матчів.

"З двома друзями ми наполягли, щоб гравців випустили. Якби їм довелося йти воювати, вони б загинули в перший же день. Вони могли б надати країні іміджу держави, яка продовжує жити спортом. Я був одним із тих, хто багато допомагав разом із Федерацією Румунії та президентом Чеферіном. Я був близьким до гравців Динамо та Шахтаря.

Не можна жити тільки зі страхом, нещастям, розпачем, бомбардуванням. Людям теж потрібне щось інше. Посмішки, емоції. І ми шукаємо саме це", – цитує Луческу Onemix.

Нагадаємо, у першому матчі плей-оф кваліфікації ЛЧ Динамо поступилося Бенфіці — 0:2. Поєдинок у відповідь відбудеться 23 серпня.