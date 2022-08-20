Україна

Керманич Кривбасу розповів про атмосферу в команді.

Початок нового розіграшу української Прем’єр-ліги стрімко наближається, тож головні тренери команд-учасниць національних змагань поступово завершують цикли підготовки власних колективів до старту сезону.

Керманич криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб у цьому контексті не є винятком, і тому в інтерв’ю Youtube-каналу Чистий ПІДКАсТ прокоментував стан справ у власному колективі на початку нового футбольного року.

"По-перше, дуже радий, що повернувся. По-друге, радий, що працюю головним тренером саме Кривбасу. Клубу із великим минулим. Але наразі ми знову в УПЛ. Задоволений, що готуємось разом із Кривбасом до нового чемпіонату України.

Прийдешній чемпіонат — чемпіонат рівних можливостей. 100%. Адже будемо проводити сезон у той час, коли в країні йде війна.

У першу чергу, будемо грати не для свого задоволення, а для задоволення своїх захисників, воїнів ЗСУ. Вони дуже скучили за футболом. Й роблять свою справу дуже гідно задля того, у тому числі, аби ми провели цей чемпіонат. Й заради них ми повинні зіграти як можна яскравіше, аби вони отримали задоволення від футболу.

Проте почнемо з того, що команду ми тільки збираємо. Я прийшов у команду, і, як написали журналісти, Вернидуб усіх розігнав, зробив чистку. Я цю чистку не робив. Ті хлопці, які захотіли повернутись до України, працюють зі мною з першого дня. Ті ж Хобленко, Татарков, Сарнавський.

Тобто ті хлопці, які є дійсно професіоналами. Не бояться нічого й хочуть грати в Україні. Ті, хто не захотів, ми не стали їх вмовляти, щоб вони повертались. Думаю, це неправильно, адже змушувати людину повернутись коли вона боїться, з цього нічого хорошого не вийде.

Але, якщо я скажу, що ми спочатку будемо боротись за збереження прописки в УПЛ, я буду лукавити. Я амбітна людина, й хочу, щоб мої хлопці були такі ж. Якщо ми вже зібрались і так довго готувались, я дуже хочу, щоб моя команда грала у яскравий футбол, і займала місця, які нам дадуть право виступати на євроарені. Але зараз щось говорити про це не хотілось би. Усі розуміють, що чемпіонат буде важким. У тому числі, для грандів.

У нас тільки один легіонер — Ловрич. Він молодець і дійсно смілива людина. Це його рішення, і я дуже радий, що у нього є такий вибір. Певно, це найкращий приклад для усіх інших наших легіонерів", — заявив український фахівець.

Криворізький Кривбас розпочне новий сезон української Прем’єр-ліги з гостьового матчу проти ковалівського Колоса.