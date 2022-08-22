Україна

Нападник Шахтаря залишив коментар перед початком сезону.

Напередодні початку нового сезону української Прем’єр-ліги донецький Шахтар провів відкрите тренування, у рамках якого футболісти "гірників" мали можливість поспілкуватись із пресою.

Зокрема, нападник команди Ігора Йовичевича, Михайло Мудрик, розповів про стан справ у колективі.

"Наш склад суттєво оновився, тому нам буде дуже непросто. Однак це відбувається перед початком кожного нового сезону. Кожного разу, якщо можна так сказати, у команди будується новий склад.

Ми вже встигли звикнути до вимог нового головного тренера. Працюємо в звичному режимі, і добре при цьому розуміємо, що саме він хоче від нас бачити.

Чи є якісь особливі моменти в роботі під орудою Йовичевича? Важко сказати. Кожен новий тренера — нова особистість, у кожного є власні відмінності.

На жаль, війна ще триває. Нічого не скінчилось. Тому всі мають пам’ятати, які події зараз відбуваються в Україні", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що донецький Шахтар відкриє новий сезон української Прем’єр-ліги домашнім матчем проти харківського Металіста 1925 23 серпня, о 13:00.