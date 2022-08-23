Україна

Football.ua пропонує анонспоєдинку першого туру УПЛ.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець у Києві зіграє проти рівненського Вереса.

Чорноморець — Верес

Вівторок, 23 серпня, 15:00. Стадіон імені Баннікова (Київ). Головний арбітр матчу — Микола Балакін. Трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Поєдинок між Чорноморцем та Вересом можна охрестити "битвою середняків УПЛ". Так, обидва колективи ставлять перед собою задачу мінімум — середина таблиці, але не забувають і про те, що в УПЛ поборотись за зону єврокубків може більшість представників.

Саме таке завдання отримав Роман Григорчук, коли повертався у клуб, з яким пройшов тернистий шлях до Ліги Європи. Але то були інші часи. Повернувшись у Чорноморець, Григорчук зі своїми помічниками почав будувати абсолютно нову команду, із якісними легіонерами, відмовившись від орендованих футболістів з Динамо. Але перед самим другим дебютом тренера почалась війна. Війна, яка зруйнувала плани, але не надії Чорноморця.

Клуб втратив за останній час багатьох гравців, але ключові виконавці, типу Сергія Кравченка, Ореста Кузика та інших — залишились. До них приєднались як молоді футболісти, так і досвідчені воїни — Олександр Гладкий, Євген Селін та інші. Тішить, що ми все ж зможемо спостерігати за напрацюваннями Романа Григорчука у цьому сезоні.

Щодо Вереса. У цього клубу також було багато проблем, як і у всіх українських клубів, включаючи і Шахтар, і Динамо. Деякі гравці пішли у оренду, хтось перейшов в інше місце по закінченню контракту, але також хлопці з нижчих ліг отримали шанс пограти в УПЛ.

Ключовими гравцями Вереса залишаються Богдан Когут, Роман Мірошник, Віталій Дахновський, брати Євгеній та Геннадій Пасічі та інші. А хто ж поповнив склад? Виділяються на фоні усіх новачків брати Владислав та Станіслав Шараї (прийшли з Альянсу), захисник Семен Вовченко отримав шанс зіграти в УПЛ (до цього виступав у складі Ниви Тернопіль).

А на чолі рівнян все той же Юрій Вірт — тренер, який завжди налаштовує команду на бій, неважливо проти якого суперника. Окремо відзначимо, що Верес, нарешті, буде грати у місті Рівне на новому стадіоні, який заявив на УПЛ.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- Чорноморець може здобути 270 перемогу в УПЛ.

- Безнічийна серія Чорноморця триває в УПЛ 5 ігор: 2 перемоги та 3 поразки.

- Безгольова гостьова серія Вересу триває в УПЛ 343 хвилини.

- Домашня пропускна серія «моряків» триває в УПЛ 8 ігор – 13 голів.

- 120-й матч Романа Григорчука на чолі різних клубів УПЛ.

- 10 гол в УПЛ може забити Геннадій Пасіч (Верес).