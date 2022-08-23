Україна
23 серпня 2022, 17:06
Зоря не залишила шансів Ворсклі
Колектив Патріка ван Леувена розбив захист одного з колишніх учасників єврокубків від України.
Зоря — Ворскла, фото ФК Зоря Луганськ
23 серпня 2022, 17:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Ворскла 3:1
Голи: Назарина, 7, Безбородько, 30, 53 – Олійник, 73 (пен.)
Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Сміян — Чурко, Назарина (Бражко, 85), Булеца (Мишньов, 63) — Крістіан (Русин, 78), Безбородько (Нагнойний, 63), Кабаєв (Вантух, 85).
Ворскла: Різник — Філіпе (Крупський, 85), Челядін (Яворський, 75), Чеснаков, Бацула (Мельничук, 68) — Тотре (Козиренко, 68), Скляр, Ардіт, Олійник — Марлісон (Сулейманов, 68), Степанюк.
Попередження: Бацула