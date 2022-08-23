Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Колос — Кривбас 1:0
Гол: Гончаренко, 36

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Новак, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн (Смирний, 79), Болбат, Мякушко (Ісаєнко, 80) — Попов (Лисенко, 69).

Кривбас: Сарнавський — Татарков, Вернидуб, Зотько, Якімець — Банада (Кораблін, 65), Семенов, Хомченковський — Понєдєльнік (Шевченко, 46), Устименко (Хобленко, 46), Волошин (Дебелко, 73).

Попередження: Волинець, Ільїн, Мілько, Золотов — Банада, Семенов, Вернидуб.