Україна

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

У рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату України Рух зіграє проти Металіста.

Рух — Металіст

Середа, 24 серпня, о 15:00. Стадіон Україна, Львів. Головний арбітр зустрічі – Денис Шурман.

Рух у поточне літнє трансферне вікно втратив кілька лідерів. Ярослав Мартинюк, Олександр Бандура, Данило Кондраков та Роман Карасюк перебралися до інших команд, а тому кістяк команди трохи просів, проте Леонід Кучук – досвідчений тренер, який, очевидно, знає, що робити у такій ситуації. Рух підписав Соломона-Отабора зі Сент-Джонсона та Олексія Довгого зі Львова.

Під час підготовчих зборів Рух виглядав досить добре. Команда Леоніда Кучука обіграла Бунедкор, Насаф та Валмієру Гласс, проте поступилися Львову і зіграв унічию проти Металіста 1925 року. Особливу увагу зустрічі додає також ситуація з офіційним транслятором УПЛ. Зоря вже порушила права Setanta Sports, тоді як Рух обіцяє, що покаже гру на своєму клубному Youtube-каналі.

Металіст пережив суттєві кадрові зміни у поточне літнє трансферне вікно. Команду залишили Володимир Танчик, Едуард Сарапій та Сергій Горбунов, які вирушили до Дніпро-1. Лідер півзахисту команди Євген Банада став гравцем Кривбасу, а Руслан Фомін та Антон Поступаленко завершили кар'єру. Також слід розуміти, що команду покинув головний тренер Олександр Кучер.

Посилилися харків'яни кількома гравцями з досвідом виступів в УПЛ. Насамперед, це Євген Картушов із Десни, також до УПЛ повернувся Олександр Каплієнко. Данило Книш та Сергій Панасенко збільшать можливості команди. Зазначимо, що місце Олександра Кучера зайняв Олег Ратій.

Очікуємо, що команди проведуть весь матч у безпринципній боротьбі, у якій так і не зможуть виявити переможця.

Орієнтовні склади

Цікаві факти та можливі події

Рух може на своєму полі 10 раз у Чемпіонатах зіграти внічию.

Рухівці в УПЛ зберігають домашні ворота «сухими» впродовж 181-ї хвилини.

Металіст на полях суперників не пропускає голів в УПЛ 180 хвилин поспіль.

Леонід Кучук біля керма різних клубів УПЛ може здобути 20-ту домашню перемогу.

Дебютує в УПЛ в статусі головного тренера Олег Ратій, який раніше як гравець Кременя, запорізького Металурга, Олександрії та Волині провів в Чемпіонатах 226 ігор (14 голів).