Україна

На Львівщині загроза ракетного удару.

Матч Рух – Металіст перервано через ймовірність ракетного удару. В області оголошено повітряну тривогу.

Футболісти, тренерські штаби та всі працівники стадіону пройшли в укриття. Зазначимо, що це перший матч в історії УПЛ, перерваний через повітряну тривогу. На момент зупинки рахунок в матчі був 1:1. Арбітр зупинив матч у компенсований до першого тайму час.

Якщо тривога продовжуватиметься довгий час, то матч перенесуть на інший день. Але є ймовірність, що поєдинок буде дограно сьогодні.