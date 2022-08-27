Україна

Football.ua пропонує анонс матчу другого туру УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 прийматиме одеський Чорноморець.

Металіст 1925 — Чорноморець

Субота, 27 серпня, 15:00. НСК Олімпійський, Київ. Головний арбітр — Євген Арановський (Київ, Україна). Трансляція телеканалом Setanta Sports.

Розпочинати черговий сезон в "елітному" дивізіоні з матчу проти чинного, нехай і формального, чемпіона країни завжди непросто, про що на власному прикладі міг пересвідчитись харківський Металіст 1925 посеред поточного тижня. Але команда Валерія Кривенцова зуміла вистояти під потужним тиском донецького Шахтаря на полі НСК Олімпійський (0:0), і тепер використає цю величну арену задля проведення власного домашнього матчу проти вже більш рівного за класом суперника.

Одеський Чорноморець перед початком другої частини минулого чемпіонату отримав повернення на посаду головного тренера культового для міста Романа Григорчука, проте так і не зміг вчасно почати працювати під його орудою через початок чергового витку агресії. Із того моменту минуло багато часу, футболісти то приходили до розташування "моряків", то залишали його, і зрештою це призвело до того, що команда не виглядала впевненою в першій грі нового чемпіонату проти рівненського Вереса (0:1). Одесити припустились однієї грубої помилки, а цього для команди Юрія Вірта завжди вистачало.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то тут перевага в Чорноморця, який виграв шість протистоянь, а Металіст 1925 лише одну. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 7:4 на користь Чорноморця.

Остання офіційна гра між ними відбулася 12 грудня 2021 року, яка закінчилася перемогою Чорноморця (2:1).