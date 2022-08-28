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Football.ua пропонує анонс матчу другого туру УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо на Арені Львів прийматиме дніпровський Дніпро-1.

Динамо Київ — Дніпро-1

Неділя, 28 серпня, 17:00. Стадіон Арена Львів, Львів. Головний арбітр — Андрій Коваленко (Полтава, Україна). Трансляція телеканалом Setanta Sports.

На превеликий жаль, кваліфікаційні раунди єврокубкових змагань усе частіше стають для українських клубів приводом говорити про якісь нездійснені бажання. У цьому сезоні київське Динамо дуже хотіло потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, так само, як і дніпровський Дніпро-1 бажав узяти участь в основній сітці Ліги Європи. Однак ні столичному колективу, ні СК, у підсумку не вистачило сил для того, аби подолати останню сходинку на шляху до заповітної мети. Лісабонська Бенфіка та кіпрський АЕК Ларнака відповідно стали на заваді їхньому успіху.

Саме через участь у єврокубкових відбіркових раундів команди Мірчі Луческу та Олександра Кучера пропустили урочистий старт чемпіонату та власні матчі першого туру проти петрівського Інгульця та Олександрії відповідно, і будуть змушені розпочинати виступи в національній першості з очного двобою на нейтральному полі вже в рамках другого туру. Львів та місцева Арена Львів була обрана в якості місця подій, аби жодній із команд із логістичних міркувань не доводилось долати зайву відстань.

За підсумками минулого не до кінця дограного сезону кияни та дніпряни виявились сусідами по підсумковій турнірній таблиці, посівши другу та третю сходинки відповідно, із дистанцією в п’ять пунктів поміж собою відповідно. Проте після того в таборі "біло-синіх" відбулось порівняно небагато змін, тоді як від попереднього складу Дніпра-1 узагалі мало що лишилось. Під вимушені зміни потрапила й посада головного тренера, а колишній футболіст Олександр Кучер наразі робить тільки перші кроки з командою. Утім, його точно не треба зайвий раз налаштовувати на матчі проти свого екс-керманича Мірчі Луческу.

Якщо говорити про передсезонну підготовку, то команді Луческу вдалось провести чимало спарингів до початку єврокубкової кампанії (3 перемоги, 2 нічиїх та 4 поразки), і поміж того в них відбулись зустрічі у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького Фенербахче (2:1 — за сумою двох матчів), австрійського Штурма (3:1) та лісабонської Бенфіки (0:5).

Дніпро-1 також мав потребу грати в єврокубкових змаганнях, але обмежився лише п’ятьма товариськими поєдинками (2 перемоги, 2 нічиїх та 1 поразка), після чого програв обидві зустрічі кіпрському АЕК Ларнака (1:5).

Якщо говорити про особисті зустрічі, то тут перевага в Динамо Київ, яке виграло п’ять протистоянь, а Дніпро-1 — лише одне. За статистикою забитих та пропущених м'ячів — 13:5 на користь Динамо Київ.

Остання офіційна гра між ними відбулася 24 жовтня 2021 року, яка закінчилася перемогою Динамо Київ (2:0).