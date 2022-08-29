Україна

Football.ua пропонує анонс матчу другого туру УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст на ужгородському Авангарді прийматиме петровський Інгулець.

Металіст — Інгулець

Понеділок, 29 серпня, 13:00. Стадіон Авангард, Ужгород. Головний арбітр — Віталій Романов (Дніпро, Україна). Трансляція телеканалом Setanta Sports.

Харківський Металіст минулого сезону чимдуж поривався увійти до складу команд-учасників української Прем’єр-ліги, а тодішній колектив під керівництвом Олександра Кучера, із урахуванням активної трансферної політики, дійсно мав усі перспективи для того, аби значно посилити конкуренцію в нашій національній першості. Однак початок чергового витку агресії проти України вдарив по амбіціям кожного в нашій державі, і футбольні клуби в цьому контексті виключенням не стали. Із команди, та ще й до формально принципового суперника, пішов навіть головний тренер, тож наразі Олег Ратій мусить наново збирати своїх підопічних.

До дебютної гри в УПЛ проти львівського Руху харків’яни підійшли в стані бойової готовності, і зрештою зуміли переграти опонентів із рахунком 2:1 за не надто вражаючого футболу. Проте такий результат усе одно є кращим за той, який удалось здобути за підсумками дербі Кіровоградщини наступному супернику Металіста — петровському Інгульцю. "Козаки" на цей сезон мають значні амбіції, однак в принциповому протистоянні проти Олександрії на власному полі здобути перемогу вже на початку турніру не змогли (1:2). Це трохи ускладнить їм життя в майбутньому, хоча й календар на старті нового футбольного року є прихильним до команди Сергія Лавриненка.

Якщо говорити про передсезонну підготовку, то команді Ратія вдалось провести шість спарингів до початку кампанії (2 перемоги, 1 нічия та 3 поразки).

Інгулець обмежився сімома товариськими поєдинками (4 перемоги та 3 поразки).

Якщо говорити про особисті зустрічі, то тут можна спостерігати за цікавим фактом прийдешнього дебюту у відносинах між клубами на офіційному рівні