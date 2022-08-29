Україна

Півзахисник Дніпра-1 прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Напередодні дніпровський Дніпро-1 завдав поразки з великим рахунком київському Динамо (3:0).

Півзахисник СК Олександр Піхальонок, на рахунку якого гол та гольовий пас у звітній зустрічі, після завершення протистояння на Арені Львів поділився враженнями від побаченого на полі.

"Сьогодні після гри емоції явно протилежні, чим були три дні тому. На мій погляд, сьогодні залетіло усе, що не залетіло у ворота суперника на Кіпрі. Результат нас дуже задовольняє і тепер будемо готуватися до наступних матчів.

Ми кожного матчу налаштовуємося на перемогу, так у нас завжди. Сьогодні ми дуже організовано зіграли. Усе, що від нас вимагав Олександр Миколайович Кучер — усе нам вдалося.

Перемога, безумовно, наддасть сил і настрою в команді. Так, було важко, адже ми грали у четвер, потім був переліт, переїзди, але ми зібралися із силами і сьогодні перемогли.

Важко сказати, чи можна цю перемогу вважати реабілітацією після вильоту від АЕК. Це все ж таки різні турніри. Ми готуємося до кожного матчу окремо", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме домашній матч проти рівненського Вереса.