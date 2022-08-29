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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Дніпровський Дніпро-1 розпочав виступи в новому сезоні української Прем’єр-ліги з напрочуд упевненої перемоги над київським Динамо (3:0).

Півзахисник СК Едуард Сарапій, на рахунку якого один забитий м’яч у звітній зустрічі, після завершення протистояння на Арені Львів поділився враженнями від побаченого на полі.

"Для мене ця гра була тільки першою в Прем’єр-лізі, тому емоції зараз переповнюють. Ще і довелося грати проти команди, в якій я виховувався, адже свого часу я був у школі київського Динамо. Так що зараз усі ці емоції просто не передати словами. А мої рідні, які дивилися цей матч, також у повному захваті! Я дуже щасливий!

Я бачив, що вони розіграють два в один і був упевнений у Сашку Піхальонку, що він подасть саме на ближню стійку. Це наша заготовка, яку ми планували. Я просто побіг і замкнув. Добре, що все вийшло саме так.

Ми сюди приїхали одразу за очками. Налаштовувалися на бій, адже досить вже програвати — нам потрібні перемоги, нам потрібні очки! Сподіваюся, що ця перемога надихне всю команду і нас вже буде не зупинити", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме домашній матч проти рівненського Вереса.