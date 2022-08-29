Україна

Футболіст прокоментував першу гру після повернення у Шахтар.

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков прокоментував першу гру після повернення у клуб.

"Дуже приємно після травми повернутись на поле. Радий, що повернувся у переможному матчі. Фізично я ще не готовий до сезону. Після гри робив декілька вправ. Але емоційно готовий до УПЛ. Фізичні кондиції підтягну, та з гарними емоціями йдемо далі.

Трохи є ще непорозуміння з партнерами, але воно прийде після тренувань. Були молоді хлопці, нова команда будується. Головне, що ми переграли Кривбас.

Я хотів би привітати донецьких вболівальників із Днем шахтаря. Я ще з дитинства пам'ятаю, що у це свято гуляло усе місто. Це приємно було. Але всі розуміють, що зараз відбувається", — сказав Зубков.

Раніше перемогу Шахтаря над Кривбасом прокоментував головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч.