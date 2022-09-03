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Фахівець прокоментував поєдинок проти Руха.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився своїми думками після перемоги над Рухом в УПЛ — 1:0.

"Тактичний план був таким, що ми передбачали позиційну атаку на низький блок із виходами суперника в контратаку. І склад львів'ян підтвердив цей план ще перед матчем – Притула вийшов замість Таллеса, що означає чисту гру на контратаках. Для команди, яка будується, робить певні нові механізми, це може бути незручно, що й відбилося на полі: пройшли кілька разів контратаки в Руха, але після наших помилок.

Загалом ми були на їхній половині поля, шукали дірки в обороні, намагалися чітко переводити м'яч. Нам бракувало більшої кількості подач, щоб забити не першим темпом, а другим. І що ми зробили під час гола – це саме те, про що я говорив у перерві. Надто коли граєш у меншості, необхідно робити три-чотири паси в центрі, аби вийти на флангові позиції та подавати, – тоді другим темпом забиваєш, якщо не забиваєш першим.

Заслужено перемогли, хоч дуже важка була гра і незрозуміле суддівство, як на мене. Дуже незрозуміле. І це вже не вперше. Не знаю, з чим це пов'язано, але, гадаю, всі повинні аналізувати: я аналізуватиму свою гру, щоб ми були ще кращими та ефективнішими в наступних матчах, але хотілося б, щоб суддівський комітет теж аналізував свою роботу".

"Звичайно, хочеться відкривати рахунок раніше в таких матчах, де видно відразу план на гру, коли суперник ставить низький блок і діє від оборони, щоб зруйнувати твої атакувальні дії. Однак це не просто. Іноді й Манчестер Сіті, й ПСЖ мають проблеми, закінчуючи матч 0:0. Гадаю, згодом ще додадуться в нас гравці на вінгерських позиціях, на зразок Шведа, Зубкова, які наберуть форму. Це вінгери, які можуть вирішувати в матчах через гру сам на сам, аби нам стало легше. Для тієї схеми та моделі гри, яку ми пропонуємо, це дуже і дуже важливо.

Ще набере форму Траоре, який для нас може дуже успішно грати спиною, притримати м'яч, віддати пас на третього. Тож є футболісти, які перебувають не в оптимальній формі, а ми маємо через ігри набирати. І я впевнений, що це вийде – зробимо гарний колектив. Емоції, які вони показують на полі й на лавці, мене мотивують. Тому я дуже-дуже радію не лише трьом очкам, а й перемозі команди. Ми зробили колектив і кайфуємо від цього".

Також хорватський фахівець прокоментував перші матчі новачків команди.

"Звісно, щодня вони додаватимуть. Жоден з них не в оптимальній формі. Так ситуація склалася, що всі перемови були після періодів, коли вони не грали. Або зазнали травм, як Зубков, що місяць-півтора не тренувався з Ференцварошем. Той-таки Мар'ян Швед, який ще не розуміє нашої моделі гри та позиції, не грав останні 10 днів. Ситуація була такою. Траоре, як вам відомо, рік не грав. Хоча він є важливою для нас фігурою, проте не можна одразу його ставити після року з травмою.

Тож ми, в принципі, зараз проходимо збори. Тому що з цими футболістами ми не проходили зборів ані в Нідерландах, ані у Словенії. І зараз у нас збори з тим посиленням, яке прийшло. Згодом зіграємось, але в них є менталітет, і це мені подобається як тренерові, тому з ними легко працювати. Додаватимемо й згодом станемо ще краще, домінуватимемо ще більше, і реалізація стане вищою", — розповів Йовічевіч.