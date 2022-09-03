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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла.

Харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла продовжуватимуть суботню програму третього туру української Прем'єр-ліги матчем на НСК Олімпійський.

Валерій Кривенцов, після нічиєї проти одеського Чорноморця (0:0), вирішив використати з перших хвилин Жичикова на правому фланзі захисту, тоді як Капінус зіграє на протилежному боці поля, а Кравченко доповнить центральну лінію.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від рівненського Вереса (1:2), залучив до стартового складу Пердуту на правий фланг захисту, тоді як Челядін зіграє в центрі оборони, а атаці побачимо сразу трьох номінальних центральних нападників із Марлісоном на чолі.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк — Бичек, Габелок, Кравченко, Ременюк — Борячук.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Ткачук, Рудавський, Шершень, Ю. Потімков, Дмитренко, Вендел, Дудік, Зубков, Чирук.



Ворскла: Різник — Пердута, Челядін, Зайков, Мельничук — Скляр, Толі, Олійник — Степанюк, Марлісон, Сефері.

Запасні: Ісенко, Крупський, Павлюк, Габріель, Кравчук, Тотре, Кулаковський, Черниш, Кравчук, Козиренко.



Гра Металіст 1925 — Ворскла почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.