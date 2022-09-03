Команда Віктора Скрипника пручалась до останнього, але все ж таки була вимушена прийняти поразку.
Металіст 1925 — Ворскла, фото ФК Металіст 1925
03 вересня 2022, 16:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925:
Металіст 1925 — Ворскла 3:2
Голи: Борячук, 54, Дмитренко, 79, Борячук, 90+3 — Марлісон, 44 (пен.), Степанюк, 83
На 17-й хвилині Денис Олійник (Ворскла) не забив пенальті (воротар).
Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус (Рудавський, 81) — Мартинюк — Бичек (Дмитренко, 70), Габелок, Кравченко (Чирук, 70), Ременюк — Борячук.
Ворскла:
Різник — Пердута, Челядін, Зайков, Мельничук (Крупський, 72) — Скляр, Толі (А. Кравчук, 67), Олійник — Степанюк, Марлісон, Сефері.
Попередження: Курило — Скляр, Челядін