Україна
04 вересня 2022, 18:58
Кривбас та Львів не відшукали голів у нудному протистоянні
Команди Юрія Вернидуба та Олега Дулуба здобули свої перші очки в поточному розіграші.
Кривбас — ПФК Львів, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
04 вересня 2022, 18:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — ПФК Львів 0:0
Кривбас: Кліщук — Рябов (Кораблін, 46), Вернидуб, Стецьков, Якімець — Банада (Зотько, 80), Семенов, Хомченовський — Понєдєльнік (Устименко, 46), Хобленко (Дебелко, 65), Волошин.
ПФК Львів: Ільющенков — Бусько, Якимів (Вовкун, 86), Муравський, Шишка (Крушинський, 63) — Бойко, Мильченко, Васильєв — Грисьо, Нич (Ременяк, 76), Бугай (Мишенко, 62).
Попередження: Банада, Зотько — Якимів