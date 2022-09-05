Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та харківський Металіст.

Олександрія та харківський Металіст матчем на НСК Олімпійський завершуватимуть програму третього туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Гура, після перемоги над закарпатським Минаєм (2:1), вирішив використати з перших хвилин той самий перелік виконавців.

Олег Ратій, на тлі нічиєї з петровським Інгульцем (1:1), залучив до стартового складу Богдана Пороха до центру захисту, тоді як на вістря атаки відправився Максим Прядун, а Дмитро Коркішко зіграє ліворуч у півзахисті.

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков — Рибалка, Волошин, Демченко — Калітвінцев, Кобзар, Третьяков.

Запасні: Горох, Дришлюк, Гринь, Авагімян, Дячук, Кожушко, Костишин, Шулянський, Скорко, Копина, Бондаренко, Мустафаєв.



Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Порох, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Панасенко, Танковський, Коркішко — Прядун.

Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Книш, Шамич, Шопін, Рязанцев.



Гра Олександрія — Металіст почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.