Україна

"Гірники" продемонструвати два нові комплекти.

Донецький Шахтар і технічний партнер клубу Puma представили нову форму на сезон-2022/23.

Домашній комплект "гірників" виконаний у традиційних помаранчево-чорних кольорах з горизонтальними смужками.

Виїзна форма Шахтаря зроблена у зеленому кольорі, в якому донецький клуб раніше ніколи не грав.

Фото третього комплекту поки нема, проте "гірники" зазначають, що воно буде біло-сірим. У сезоні-2019/20 одна з форм донецького колективу вже була виконана у схожих кольорах.

Попереднє замовлення форми можна зробити в офіційному клубному магазині "гірників", Надходження форми у вільний продаж та відправлення попередніх замовлень буде після 1 жовтня. Після 16 вересня комплект буде доступний на сайті Puma.

Вже у вівторок, 6 вересня, підопічні Ігора Йовічевича вийдуть на гру Ліги чемпіонів проти Лейпцига у новому екіпіруванні. Якому з трьох, наразі не повідомляється.