Україна

Колективи Віктора Скрипника та Юрія Гури не змогли відкрити рахунок.

Київське Динамо напередодні нарешті здобуло свої перші очки в новому розіграші української Прем’єр-ліги, тому станом на момент початку матчів четвертого туру, запланованих на понеділок, полтавська Ворскла залишалась єдиним клубом, який ще не здобув бодай одного балу з моменту початку повномасштабної агресії. Перервати цю негативну тенденцію команда Віктора Скрипника мала нагоду в номінально домашньому матчі в селі Минай на Закарпатті проти Олександрії.

Футболісти Юрія Гури добре почали цей футбольний рік із перемог над Інгульцем та Минаєм (двічі по 2:1), однак потім провалились у протистоянні проти харківського Металіста (1:3), що дещо призупинило їхнє перебування серед лідерів чемпіонату. Дивлячись на складність стосунків із опонентами з Полтави, у яких "поліграфи" вигравали останнього разу ще взимку 2019 року, представники Кіровоградської області в першу чергу мали б дати раду власному захисту та унеможливити продовження серії поєдинків із пропущеними голами.

Головною подією цього матчу було повернення українського захисника Василя Кравця до УПЛ, однак новачок Ворскли при цьому був задіяний на незвично високій позиції на лівому фланзі атаки. І вже на перших хвилинах досвід виступів у Іспанії міг допомогти виконавцю відзначитись надзвичайно швидким голом, але постріл зі входу до лівого флангу штрафного пішов у дальній каркас воріт.

Олександрія на це відповіла не менш швидко й навіть результативно, проте завершальний постріл Бондаренка під час подачі з кутового на лівому фланзі арбітри за допомоги VAR усе ж таки скасували через фол Бабогла проти Зайкова на задньому тлі. У подальшому в першому таймі команди, здебільшого, тримали м’яч у боротьбі біля центральної лінії. Хоча хто його знає, що там відбувалось на полі на відтинку з 30 до 40 хвилини, бо в цей час телевізійна картинка була відсутня через, як з’ясувалось, перебої в енергоживленні.

Після перерви подібних складнощів у перегляді гри вже не було, але команди неохоче демонстрували бажання бодай просуватись до воріт один одного. Акробатичний удар від Кожушка, із яким упорався під поперечиною Різник, а також несподіваний удар із дальнього штрафного на правому фланзі від Кравця, який поцілив у поперечину біля дальньої дев’ятки, трохи розважали телеглядачів. Однак загальні обриси цієї зустрічі були помітні ще на самому початку — сумний футбол, хоча його учасники мають далеко не останні імена в лізі.

У наступному турі полтавська Ворскла проведе гостьовий матч проти петровського Інгульця, а Олександрія навідається до одеського Чорноморця.Ворскла — Олександрія 0:0Різник — Пердута, Яворський, Зайков, Феліпе — Толі, Скляр, Олійник — Сефері, Степанюк, Кравець (Бацула, 86).Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Дришлюк (Копина, 85), Рибалка — Калітвінцев, Кобзар (Волошин, 70), Кожушко (Авагімян, 66).Попередження: Скляр — Кожушко, Цуріков, Білик