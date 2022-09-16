Україна

У п'ятницю ввечері "синьо-жовті" зіграють матч 1/8 фіналу.

Національна збірна України розгромила Англію з рахунком 7:1 на чемпіонаті світу з футболу 6 на 6, який цими днями проходить в Угорщині. Таким чином наша команда переможно завершила груповий етап.

Зазначимо, що завдяки звитязі над "Трьома левами" Україна зуміла обігнати їх у таблиці. Перед матчем "синьо-жовті" мали у своєму активі 7 залікових балів, у той час як британці мали 9. Перша поразка (і загалом втрата очок) збірної Англіі сталася саме у грі проти нашої збірної.

Всі поточні результати України у групі виглядають так:

11 вересня

Україна – Туніс – 11:1

13 вересня

Португалія – Україна – 2:2

14 вересня

Україна – Аргентина 11:0

15 вересня

19:00. Англія – Україна 1:7

У п'ятницю, 16 вересня, 0 20:00 наша команда проведе матч 1/8 фіналу. Суперником українців стане команда Словенії, а пряма трансляція пройде на каналі Суспільне Спорт.