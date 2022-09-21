Україна

Клуб та футболіст закінчили співпрацю.

Півзахисник Сергій Гринь залишив Олександрію. Про це повідомила прес-служба клубу.

28-річний футболіст та клуб вирішили 21 вересня розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Хавбек дебютував за клуб 10 вересня 2021 року в домашньому матчі проти Інгульця, де відразу відзначився забитим голом (1:0).

Загалом він зіграв п'ять поєдинків в УПЛ та один в Кубку України. Більшість часу Гринь лікувався після отримання травми.

Окрім Олександрії українець грав за Вайле, Шахтар, Маріуполь, Зорю, Верес, Арсенал та Олімпік.