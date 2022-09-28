Україна

Клуб підсилився вже посеред сезону.

Інгулець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання трьох нових виконавців.

Ними стали воротар Роман Підківка, півзахисник Андрій Кухарук та форвард Данил Кравчук. Про умови контрактів не повідомляється.

Останнім клубом Підківки був Чорноморець Андрій Кухарук грав за львівський Рух, а Данил Кравчук за полтавську Ворсклу.

Кравчук, до слова, в останньому спарингу за Інгулець проти Кривбаса відзначився забитим голом.