Україна

Роману Григорчуку треба витягати команду з дна турнірної таблиці...

Хоч би як пафосно це звучало, у Ковалівці зустрінуться дві протилежності.

Чорноморець набирає та набирає нових гравців, живе у режимі постійної кадрової революції. Його складно в цьому звинуватити, оскільки одесити зовсім недавно були фактичним фарм-клубом Динамо, але в будь-якому разі одеський клуб зараз є набором випадкових людей.

При цьому, яким би низьким був рівень нинішньої УПЛ, деякі новачки викликають питання щодо профпридатності. Нападник Кевін Кубемба, попередньою командою якого був ФК Куала-Лумпур і за який він забив 1 гол у чемпіонаті Малайзії – він точно потрібний Чорноморцю? А Інал Чорткоєв, який зовсім не грав у Ворсклі? А Дмитро Романов із Реалу Фарма?

Олександрія, звичайно, також не обійшлася ні без втрат, ні без трансферів. Але викупити з Металіста Цурікова, котрий до цього відіграв за клуб уже 4 сезони – це посилення зовсім іншого рівня якості, ніж Чорткоєв. В останньому турі в основі Олександрії грав лише один футболіст, який ще не проходив зимові збори: це форвард Богдан Кобзар з Волині. Тренера після відходу Шарана клуб у принципі не став грати на стороні, а просто підвищив наставника юніорів: Юрій Гура працює у системі з 2014-го.

У результаті Олександрія почала сезон набагато впевненіше. Поки що Чорноморець шукає свою гру, Олександрія спокійно набирає очки. Різниця в таблиці після чотирьох турів складає 5 очок, а могла бути ще більшою: Чорноморець не програв Металісту 1925 року багато в чому через відбитий Непогодовим пенальті, а Олександрія не обіграла Ворсклу багато в чому через чудову гру Різника. При цьому витратив одеський клуб у міжсезоння, вочевидь, набагато більше.

Неможливість проводити матчі в Одесі додатково б'є по одеситах: сьогодні вони проводитимуть формально домашній матч на нейтральному полі. І через це можна припускати, що невдала серія Чорноморця продовжиться.

Історія протистояння

На рівні УПЛ команди зіграли 15 матчів. З них Чорноморець виграв лише чотири, а Олександрія – п'ять. Навіть у рідних стінах (повноцінних, одеських рідних стінах) Чорноморець зміг здобути лише паритет: три перемоги, дві нічиї, три поразки. Дані матчі грішать грубістю: за такої невеликої кількості матчів арбітри показали командам цілих 9 червоних карток.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Непогодов — Путря, Джеймс, Єрмаков, Селін — Бобко, Політило, Плакса — Наумець, Гладкий, Брагару

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Дришлюк, Рибалка — Калітвінцев, Кобзар, Кожушко

прогноз 0:1

Віталій Пасічний, Football.ua