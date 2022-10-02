Україна

Вернидуб проти рідної команди.

Аутсайдер приїжджає в гості до одного з лідерів чемпіонату — начебто, результат очевидний? На перший погляд так, але якщо так міркувати, то Юрій Вернидуб просто сам має писати заяву за власним бажанням та повертатися до ЗСУ.

Не Зоря переманювала із Кривбасу одного з ключових півзахисників та капітана, багаторічного лідера оборони. Все було навпаки: Кривбас узяв у Зорі, на очевидно більші контракти, Хомченовського і Вернидуба-молодшого. Зоря взагалі порівняно з минулим сезоном втратила майже весь основний склад разом із тренером, встигла втратити навіть одного гравця, який прийшов улітку (Безбородько забив два у першому турі та поїхав у Колос) – але це не заважає їй показувати сміливий, стильний футбол та набирати очки.

Кривбас найкраще характеризує навіть не передостаннє місце, а різниця забитих і пропущених. 0:3 після чотирьох турів – це у певному сенсі гірше, ніж умовні 5:10. Кривбас не просто програє – він просто імпотентний на третині поля суперника. Три мінімальні поразки, нульова нічия з аутсайдером в особі ФК Львів – і просто огидна гра попереду.

Натомість Вернидуб мав два тижні на повноцінну роботу з командою. У збірні не викликали нікого, Кривбас навіть зіграв контрольний матч проти Інгульця – і як у Вернидуба, так і в його команди була можливість зробити висновки. Важливо: тренерський штаб Кривбасу не вдає, що ці матчі “за двійковою системою” (0:1, 0:1, 0:0, 0:1) не мають жодного відношення до “трохи не пощастило”. Перед грою проти Зорі асистент тренера Кара-Мустафа сказав:

"Проти Зорі треба виходити та грати у футбол. Грати на перемогу. Показати сміливий та впевнений футбол. Тоді все вийде: буде гра – прийде результат".

У Зорі ж до збірних їздили четверо людей. Все – в молодіжну (і тут саме час поставити запитання Олександру Петракову, чому він ігнорує футболістів такої команди), але з них тільки Мацапура і Батагов грають в основі. Бражко та Михайленко поки що далекі від стартового складу... Таким чином, ван Леувен теж мав можливість працювати з більшою частиною складу.

Що ж, якщо Кривбас дійсно зіграє в атакуючий футбол, то гравцям Зорі має бути простіше. Той самий Русин набагато ефективніший у грі на просторі, ніж у позиційній атаці. Але колись Вернідубу та його підопічним треба починати відрізнятися від 15-ї команди ліги? Треба додавати в атаці — для гри на 0:0 можна було взагалі не посилюватися влітку.

Історія протистоянь

З цією, новою версією Кривбасу Зоря ще не грала.

Орієнтовні склади

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Сміян — Нагнойний, Назарина, Булеца — Крістіан, Русин, Чурко

Кривбас: Кліщук — Татарков, Вернидуб, Стецьков, Якімець — Хомченовський, Семенов — Шевченко, Волошин — Хобленко, Устименко.

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua