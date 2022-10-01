Команда Віктора Скрипника скористалась поодинокою нагодою в першому таймі.
Інгулець — Ворскла, фото УАФ
01 жовтня 2022, 14:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Ворскла 0:1
Гол: Олійник, 34
Інгулець: Підківка (Кучер, 16) — Нагієв (Сітало, 76), Поспєлов, Павлов, Сидоренко — Кучеренко, Саків — Одарюк, Кухарук (Марусич, 85), В. Блізніченко — Запорожець.
Ворскла: Різник — Феліпе (Толі, 46), Пердута, Яворський, Кравець — Скляр — А. Кравчук (Сефері, 59), Олійник — Юрченко (Чеснаков, 87) — Марлісон (Зайков, 74), Степанюк (Челядін, 74).
Попередження: Кучеренко, Одарюк — Толі, Юрченко, Яворський, Різник.
На 71-й хвилині був вилучений Ігор Пердута (Ворскла) (грубе порушення).