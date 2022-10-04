Україна

Фахівець назвав футболістів, які не зіграють проти "гірників".

Головний тренер Реала Карло Анчелотті на прес-конференції перед грою у Лізі чемпіонів проти Шахтаря розповів про кадрову ситуацію.

"Дуже важливо набрати ще три очки, щоб їх було дев'ять. Ми до цього добре підготовлені. У неділю (прім. проти Осасуни) була не дуже хороша гра, і ми повинні змінити ставлення.

Ми хочемо покращити гру та показати іншу ідентичність. Ми поважаємо Шахтар.

Як ви знаєте, Куртуа вибув через травму, а Модріч і Лукас Васкес повернулися. Були проблеми в Себальйоса із підколінним сухожиллям, і завтра його не буде.

Чи вийде у стартовому складі Модріч? У мене є сумніви, чи він готовий на це", — розповів Анчелотті.