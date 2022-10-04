Україна

Футболіст згадав роки, які провів у Динамо.

Колишній нападник київського Динамо Ісмаель Бангура згадав про період своєї кар'єри в Україні.

"За два роки в Динамо Київ я багато чому навчився. Які відмінності з Францією? Тут, наприклад, деякі матчі переносилися через снігопад. Там навпаки — ми грали.

В Україні було дуже холодно, але я пристосувався до такої погоди. Досі спілкуюся з Юссуфом, Діакате та Ель-Каддурі. Іноді переписуємось із Андрієм Ярмоленком.

Я провів два чудових роки у клубі, де став найкращим бомбардиром сезону в УПЛ. Спочатку було друге місце, а потім ми стали чемпіонами України. Я вперше відкрив для себе Лігу чемпіонів.

Зараз мені боляче дивитися на те, що відбувається в Україні. Дивлюсь телевізор і болить серце", — розповів Бангура в інтерв'ю SRO.

Нагадаємо, що Бангура грав за Динамо з 2007 по 2009 рік. За цей час він зіграв 71 матч, забив 40 голів та віддав 7 асистів.