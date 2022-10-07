Україна

Команда Олега Ратія здобула перемогу у важливому поєдинку.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес вдома приймав харківський Металіст.

Перший тайм був досить цікавим на події, але і достатньо жорстким. Команди на двох тільки за перші 45 хвилин отримали сім жовтих карток.

Але і без голів не обійшлось. Захисники Вереса зіграли дуже ненадійно у своєму штрафному, м'яч відскочив до Прядуна, який з близької дистанції вколотив його у сітку — 0:1.

Верес на початку другого тайму намагався створювати небезпеку у воріт вийшовшого на заміну замість Рибки Костика. Але на 57 хвилині Металіст забив вдруге. М'яч у штрафному майданчику прийняв Каплієнко та прошив захисників та Когута — 0:2.

На 79 хвилині арбітр вказав на пенальті у ворота Металіста. До м'яча підійшов Кльоц, та пробив впевнено по центру воріт — 1:2. Більше команда Юрія Вірта забити не змогла.

Верес — Металіст 1:2

Голи: Кльоц, 79 — Прядун, 29, Каплієнко, 57

Верес: Когут — Вовченко, Мірошник, Лебеденко (С. Шарай, 62), Гагун, Дахновський (Сергійчук, 72), Квасний (С. Шестаков), Кльоц, Кучеров, Пасіч (В. Шарай, 62), М. Шестаков (Гайдучик, 46).

Металіст: Рибка (Костик, 28) — Каплієнко, Федорів (Ралюченко, 46), Романюк, Підлепенець, Мізюк, Картушов (Клименчук, 90+1), Танковський, Чайковський (Книш, 85), Чідомере (Демченко, 46), Прядун.

Попередження: Чідомере, Лебеденко, Дахновський, Шестаков, Мірошник, Федорів, Романюк.