Команда Олега Ратія здобула перемогу у важливому поєдинку.
Верес - Металіст, УПЛ
07 жовтня 2022, 16:57
У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес вдома приймав харківський Металіст.
Перший тайм був досить цікавим на події, але і достатньо жорстким. Команди на двох тільки за перші 45 хвилин отримали сім жовтих карток.
Але і без голів не обійшлось. Захисники Вереса зіграли дуже ненадійно у своєму штрафному, м'яч відскочив до Прядуна, який з близької дистанції вколотив його у сітку — 0:1.
Верес на початку другого тайму намагався створювати небезпеку у воріт вийшовшого на заміну замість Рибки Костика. Але на 57 хвилині Металіст забив вдруге. М'яч у штрафному майданчику прийняв Каплієнко та прошив захисників та Когута — 0:2.
На 79 хвилині арбітр вказав на пенальті у ворота Металіста. До м'яча підійшов Кльоц, та пробив впевнено по центру воріт — 1:2. Більше команда Юрія Вірта забити не змогла.
Верес — Металіст 1:2
Голи: Кльоц, 79 — Прядун, 29, Каплієнко, 57
Верес: Когут — Вовченко, Мірошник, Лебеденко (С. Шарай, 62), Гагун, Дахновський (Сергійчук, 72), Квасний (С. Шестаков), Кльоц, Кучеров, Пасіч (В. Шарай, 62), М. Шестаков (Гайдучик, 46).
Металіст: Рибка (Костик, 28) — Каплієнко, Федорів (Ралюченко, 46), Романюк, Підлепенець, Мізюк, Картушов (Клименчук, 90+1), Танковський, Чайковський (Книш, 85), Чідомере (Демченко, 46), Прядун.
Попередження: Чідомере, Лебеденко, Дахновський, Шестаков, Мірошник, Федорів, Романюк.